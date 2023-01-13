Стоматолог перечислила опасности алкоголя для зубов Стоматолог Бойцова: алкоголь может привести к потере и разрушению зубов

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Употребление спиртных напитков может привести к выпадению и разрушению зубов, рассказала стоматолог Евгения Бойцова. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что алкоголь может увеличить чувствительность зубов и повлиять на развитие патологических процессов. Среди основных опасностей специалист назвала вымывание кальция.

Зубы теряют свою прочность, развивается кариес, увеличивается чувствительность. Также это становится причиной быстрого разрушения зубов. <...> Налет провоцирует развитие гингивита — воспаление десен, которое ведет к пародонтиту. Так, зубы становятся более подвижными, появляется дискомфорт и кровоточивость, в разы увеличивается вероятность потери зубов, — рассказала врач.

Эксперт объяснила, что этанол, или этиловый спирт, вымывает кальций, который является главным элементом твердых тканей зубов, а также цинк, железо и минеральные вещества, от которых зависит здоровье эмали. Спиртные напитки, по словам Бойцовой, приводят к образованию кислотной среды в полости рта, которая опасна развитием вредных бактерий. Бактерии могут развиваться в полости рта и при обезвоживании, вызванном алкоголем, и из-за большого количества сахара, предостерегла врач.

Кроме того, цветные вещества в алкоголе окрашивают зубы, даже если до этого проводилась реставрация эмали, а шипучие напитки развивают гиперчувствительность зубов, добавила стоматолог.

Ранее стоматолог Золотницкий рассказал, как на зубы влияет стресс. При стрессе, отметил врач, объем и качество выделяемой слюны меняется, что приводит к кариесу и стоматиту. При психоэмоциональном напряжении появляется гиперфункция жевательных мышц, из-за чего стирается зубная эмаль.