Стоматолог перечислил продукты, которые могут навредить зубам Стоматолог Дахкильгов: фрукты и хлеб могут навредить зубам

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Зубам могут навредить углеводные продукты, например, макароны, крупы, хлеб, картофель, а также фрукты и ягоды, предупредил врач-стоматолог Магомед Дахкильгов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметил, что углеводы разлагаются на простые сахара, которые используют для питания кариесогенные бактерии.

Углеводы, в изобилии содержащиеся в этих продуктах, разлагаются на простые сахара, а кариесогенным бактериями в полости рта все равно, какой именно сахар использовать для питания — практически чистый из варенья или переработанный из картофельного пюре, — пояснил врач.

Фрукты и ягоды содержат фруктозу и кислоты, которые вредят эмали. Дахкильгов уточнил, что при избыточном употреблении этих продуктов эмаль становится шершавой и более уязвимой к действию патогенных бактерий. Кроме того, проблемы с зубами могут появиться из-за мяса. Его волокна могут застревать между зубами и деснами, травмируя мягкие ткани.

Стоматолог Эрика Сотникова ранее предупредила, что некачественная гигиена полости рта является одной из основных ошибок, которые могут привести к потере зубов. Навредить состоянию зубов также может несбалансированное питание с дефицитом витаминов и курение.