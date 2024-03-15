Стоматолог объяснила, кому нужен ирригатор Стоматолог Сумцова: ирригатор особенно показан пациентам с гингивитом

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Одним из наиболее эффективных средств, обеспечивающих гигиену полости рта, является ирригатор, этот прибор особенно полезен пациентам, страдающим гингивитом, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-стоматолог Татьяна Сумцова. По ее словам, устройство обеспечивает мягкий массаж тканей и улучшает их кровоснабжение.

Как рассказала специалист, использование ирригатора улучшает эффект чистки зубов обычной щеткой, так как не только удаляет налет и избавляет ротовую полость от частиц пищи, но и является хорошей профилактикой зубного камня и укрепления десен. Использование прибора рекомендуется также при наличии имплантов, виниров и коронок.

Врач отметила, что ирригатор внешне напоминает ручку с компактным резервуаром. После нажатия кнопки к насадке происходит подача воды или антисептика, что позволяет удалить все загрязнения из межзубного пространства. Противопоказаниями к применению прибора являются случаи повышенной кровоточивости десен и пародонтита в острой фазе. Кроме того, ирригатор не следует использовать детям, а также после любых операций в полости рта.

Ранее Сумцова рассказала, что идеальным режимом ухода за зубами является их чистка после каждого приема пищи, а не только утром и перед сном. Медик подчеркнула, что процедура должна длиться минимум три минуты. Она также отметила, что для более эффективного ухода допускается использование зубной нити, ершика и многопучковой щетки.