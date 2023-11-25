Стоматолог объяснила, когда жевательная резинка полезна для зубов Стоматолог Жидких: жвачка полезна стимуляцией слюноотделения и очищением зубов

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При правильном использовании жевательной резинки этот продукт может быть полезным для человека, рассказала NEWS.ru стоматолог Ольга Жидких. Она пояснила, что если жвачку использовать после еды в течение не более чем пяти-семи минут, то благодаря ней восстанавливается кислотно-щелочной баланс. Врач пояснила, что это будет полезно как для зубов, так и для десен. Она также рассказала и о других полезных свойствах жевательной резинки для здоровья человека, в число которых входят слюноотделение и очистка зубов.

Использовать жевательную резинку следует после еды, но не более чем 5–7 минут. Тогда действительно восстанавливается кислотно-щелочной баланс, и это будет полезно и для зубов, и для десен, — сказала Жидких.

Стоматолог пояснила, что слюна содержит минералы, отвечающие за укрепление эмали, а использование жевательной резинки способствует слюноотделению. При правильном ее использовании она помогает защитить от кариеса.

Жевание стимулирует выделение слюны, которая играет важную роль в защите зубов. Слюна содержит минералы, отвечающие за укрепление эмали. Как следствие — жевательная резинка при правильном использовании может предотвращать развитие кариеса, — добавила врач.

Также многие виды жвачек содержат компоненты, способствующие механическому удалению остатков пищи с поверхности зубов, что может быть полезно после еды, пояснила она. Кроме того, этот продукт освежает дыхание благодаря ментоловым и прочим ароматизаторам.

Стоматолог Луиза Автандилян ранее рассказала, что зимой зубы могут болеть из-за нехватки кальция и витамина D. Она подчеркнула, что на фоне дефицита питательных и минеральных компонентов эмаль становится уязвимой перед бактериями, из-за чего может возникнуть кариес.