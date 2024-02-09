Стоматолог объяснил, почему чистить зубы нужно перед завтраком Стоматолог Золотницкий: ночной зубной налет нужно удалять до завтрака

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Зубы лучше чистить перед завтраком, а после утреннего приема пищи желательно пользоваться ополаскивателем, рассказал в беседе с «Москвой 24» главный внештатный стоматолог столичного департамента здравоохранения Игорь Золотницкий. По его словам, необходимо до еды удалять возникший за ночь зубной налет.

Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий. В результате усиливается процесс выработки ими кислоты, а вслед за этим и разрушения эмали зуба. После еды желательно прополоскать рот ополаскивателем, — пояснил специалист.

Он добавил, что вечером нужно, напротив, чистить зубы перед сном. Это поможет снизить риск возникновения кариеса и воспаления десен, причиной которых является зубной налет — тонкая микробная пленка на поверхности зуба, способная вызывать деминерализацию эмали и привести к образованию кариеса.

Зубы необходимо чистить утром и вечером по две — три минуты, это позволит сохранить здоровье ротовой полости и избежать необходимости лечения, резюмировал Золотницкий.

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