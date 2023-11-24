Стоматолог объяснил, когда нужно срочно удалять зуб Стоматолог Антонов: срочное удаление зуба необходимо при глубоком кариесе

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При глубоком кариесе необходимо срочное удаление зуба, заявил врач-стоматолог Илья Антонов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что в такой ситуации зуб становится источником инфекций, которые проникают в окружающую костную ткань. Из-за этого гной может вытекать в полость рта, уточнил врач.

Через некоторое время гной растворяет костную ткань вокруг зуба и образуется свищевой ход в полость рта, по которому гной постоянно вытекает в ротовую полость. Это первая причина для удаления зуба, — пояснил он.

Также удаление зуба необходимо в случае перелома или трещины в коронковой и корневой части зуба. Стоматолог подчеркнул, что в такой ситуации зуб спасти нельзя. Еще одной распространенной причиной удаления он называет оголение корня более чем на треть длины.

Четвертая причина обязательного удаления — это «зубы мудрости», которые часто начинают свой рост в сторону от основного зубного ряда, тем самым травмируют окружающие ткани или, при небольшом размере челюсти, начинают толкать соседние зубы, — пояснил Антонов.

Стоматолог Луиза Автандилян ранее рассказала, что зимой зубы могут болеть из-за нехватки кальция и витамина D. Она подчеркнула, что на фоне дефицита питательных и минеральных компонентов эмаль становится уязвимой перед бактериями, из-за чего может возникнуть кариес.