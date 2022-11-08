Стоматолог объяснил, как восполнить дефицит витамина D Стоматолог Лосев: восполнить дефицит витамина D с помощью питания почти невозможно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У жителей средней полосы России и северных регионов уровень витамина D, который влияет на состояние зубов, существенно снижен, рассказал в комментарии для «Слово и Дело» стоматолог Владимир Лосев. При этом исправить ситуацию с помощью питания почти невозможно, так как витамин D плохо усваивается организмом, уточнил специалист. По его словам, в случае его дефицита следует обратиться к врачу, который назначит нужный анализ крови и пропишет курс витамина.

После сдачи анализа специалист порекомендует индивидуальную дозу приема витаминного препарата — она у всех разная, так как мы проживаем в разных условиях, проводим разное время на солнце, по-разному питаемся, — пояснил Лосев.

О дефиците витамина D могут свидетельствовать такие симптомы, как снижение иммунитета, повышенная утомляемость и депрессивное состояние, пояснил врач. Он также добавил, что профилактические дозы витамина D не способны исправить ситуацию в случае серьёзного дефицита, поэтому вылечиться возможно только после консультации с врачом.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что не все группы витаминов в сочетании нормально усваиваются организмом человека между собой. Так, например, витамины B12 и витамин D хуже всего сочетаются с витаминами A, C и E и никотиновой кислотой (PP), их не следует принимать в комплексе и нужно пить по отдельности.