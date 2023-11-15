Стоматолог назвала явные и скрытые причины потемнения зубов Стоматолог Сумцова: зуб может потемнеть из-за флюороза или плохой пломбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причины потемнения зубов — дисколорита — могут быть абсолютно разные, это случается как из-за потребления кофе и курения сигарет, так и из-за негерметичной некачественной пломбы или неудовлетворительной гигиены рта, рассказала NEWS.ru стоматолог Татьяна Сумцова. Она добавила, что неочевидной причиной изменения цвета может стать флюороз (поражение зуба ввиду переизбытка в воде фтора, чрезмерного использования фторсодержащих ополаскивателей).

Причины разные: неудовлетворительная гигиена рта, любовь к чаю, кофе, курение или кариес, при котором зуб начинает разрушаться изнутри. Еще одна причина потемнения — флюороз, или поражение зубов из-за переизбытка в воде фтора, — объяснила врач.

По ее словам, зуб может потемнеть также и из-за травмы одного или нескольких зубов, которая сопровождается гибелью нерва или внутренним кровотечением. В этом случае, отмечает специалист, стоматолог, скорее всего, посоветует установить тонкие керамические накладки — виниры сроком на 15 лет. Она призвала не игнорировать проблему и обращаться к врачам.

В любом случае лучше обратиться к врачу, он осмотрит полость рта и потемневший зуб, уточнит, как давно появилась проблема. Возможно, понадобится сделать снимок или провести другие исследования, — подытожила специалист.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко предупредила, что привычка грызть ручку чревата травмированием зубов, формированием неправильного прикуса, а также инфекциями ротовой полости и ЖКТ. По словам врача, человек также может поранить губы и слизистую рта.