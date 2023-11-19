Стоматолог назвала самые эффективные процедуры по осветлению зубов Стоматолог Сумцова: при потемнении зубов из-за кофе поможет комплексная чистка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зубы могут темнеть по нескольким причинам, среди которых, в том числе, употребление пищи с красящими пигментами — кофе или чая, рассказала NEWS.ru стоматолог Татьяна Сумцова. В этом случае осветлить их поможет комплексная чистка порошкоструйным аппаратом, отметила эксперт.

Если зубы темнеют из-за кофе, чая, курения или недостаточной гигиены, поможет комплексная чистка специальным порошкоструйным аппаратом. Далее их полируют щеточками, резинками и штрипсами. Повторный осмотр через полгода, — рассказала Сумцова.

Нередко зуб темнеет, когда начинает разрушаться изнутри, добавила врач. В этом случае необходимо лечение кариеса и дальнейшая реставрация. Стоматолог должен будет убрать сам материал и измененные ткани. Зуб восстанавливают композитом под цвет остальных зубов.

Иногда причина потемнения – травма одного или нескольких зубов, сопровождающаяся гибелью нерва или внутренним кровотечением. Стоматолог посоветует установить тонкие керамические накладки — виниры, обычно на передние зубы. Срок службы — около 15 лет, — добавила эксперт.

Ранее стоматолог Луиза Автандилян рассказала, что зимой зубы могут болеть из-за нехватки кальция и витамина D. Она подчеркнула, что на фоне дефицита питательных и минеральных компонентов эмаль становится уязвимой перед бактериями, из-за чего может возникнуть кариес.