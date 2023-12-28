Стоматолог назвала процедуры, которые можно сделать за новогодние праздники Стоматолог Колупанова: за новогодние праздники можно избавиться от зубного камня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За новогодние праздники можно сделать профессиональную гигиену полости рта, рассказала врач-стоматолог Лилия Колупанова. В беседе с LIFE.ru специалист отметила, что в ходе данной процедуры зубы очищают от налета и зубного камня, а также проводят полировку эмали. Это поможет сохранить здоровье зубов и сделать улыбку привлекательнее.

Это помогает не только сохранить здоровье зубов и десен, но и придать улыбке более привлекательный вид. Профессиональная гигиена полости рта поможет избавиться от желтых отложений на зубах, а значит, сделает улыбку более светлой, — уточнила врач.

Стоматолог уточнила, что также можно отбелить зубы. Несколько сеансов позволят улучшить их цвет. При необходимости следует установить пломбы. Колупанова подчеркнула, что данная процедура длится от 30 минут до одного часа. Также новогодние праздники при желании можно посвятить установке керамических виниров или имплантов.

Стоматолог Людмила Шемякина ранее предупредила, что наиболее вредными в новогодних подарках являются сладости, которые прилипают к зубам. Специалист отметила, что к ним относятся ириски, леденцы и карамель. Такие сладости повышают риски развития кариеса.