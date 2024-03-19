Стоматолог назвала опасные способы отбеливания зубов Стоматолог Хило: отбеливание зубов активированным углем повредит эмаль

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Применение различных «народных» средств отбеливания зубов, например, активированного угля не только не принесет желаемого результата, но и может серьезно повредить эмаль, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт Элина Хило. По ее словам, то же самое касается использования смеси соды или соли с лимонным соком.

Это может привести к повышению чувствительности зубов, повреждению эмали и неравномерному отбеливанию.<...> Использование активированного угля — еще один варварский и опасный метод отбеливания зубов дома. Кроме повреждения слизистой, можно повредить эмаль, — предупредила специалист.

Она подчеркнула, что восстановить чувствительность зубов после подобных процедур бывает очень сложно. Опасным для здоровья полости рта врач назвала и отбеливание с помощью перекиси водорода в домашних условиях. Это может привести к ожогам слизистой и повышению чувствительности зубов.

Также «народные» методы отбеливания зубов чреваты истончением эмали, увеличением кровоточивости десен, возникновением аллергической сыпи в области рта, раздражением слизистой и другими неприятными и опасными последствиями. С осторожностью нужно подходить и к применению отбеливающих зубных паст.

Использовать их можно одну или две недели максимум. Если человек начинает их применять на регулярной основе в течение длительного периода времени (месяца и более), то это может вызвать необратимые повреждения твердых тканей зубов, — рассказала эксперт.

Для бережного и безопасного отбеливания зубов в домашних условиях Хило призвала обратиться к врачу-стоматологу. Только он может назначать необходимые процедуры, добавила специалист.

Ранее стоматолог Владимир Лосев посоветовал обрабатывать щеткой каждый зуб при чистке минимум 20 раз. Специалист отметил, что зубную щетку следует держать под углом в 45 градусов.