Стоматолог назвала неожиданные причины повышенной чувствительности зубов Стоматолог Михайлова: свежевыжатый сок провоцирует повышенную чувствительность зубов

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Причиной повышенной чувствительности зубов может быть частое употребление кислого свежевыжатого сока, плохая гигиена ротовой полости, опущение десны или бруксизм, рассказала кандидат медицинских наук, врач — стоматолог-ортодонт, пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Мария Михайлова. Она объяснила, что чувствительность зубов возникает, если «оголяется» дентин — мягкий слой эмали, и в микроканальцы попадают раздражители, пишет Lenta.ru.

Из-за этого человек чувствует кратковременную боль от холодной и горячей пищи, сладкого или кислого — еда является химическим раздражителем, который поступает через микроканальцы к пульпе, и нерв возбуждается, человек чувствует боль, — отметила врач.

Чувствительность зубов чаще всего повышается из-за стирания эмали или функциональной перегрузки. Если человек увлекается кислыми напитками, например, газировкой или свежевыжатым соком, то эмаль размягчается и становится подверженной травмам. Также важно следить за гигиеной полости рта, однако стоматолог предупредила, что нельзя чистить зубы сразу после употребления ягод или соков — можно повредить эмаль. По ее словам, стоит подождать полчаса, а затем прополоскать рот и почистить зубы.

Михайлова посоветовала использовать укрепляющую зубную эмаль пасту и проводить гигиеническую чистку с реминерализирующими средствами, чтобы предотвратить повышение чувствительности зубов. Она добавила, что стоит сделать выбор в пользу зубной щетки с мягкой щетиной, а также ограничить потребление кислотных продуктов.

Стоматолог Глеб Пекли перечислил правила поддержания здоровья зубов летом. Он посоветовал не чередовать горячее с холодным, ополаскивать рот после каждого приема пищи, а также заблаговременно лечить зубы, тогда в отпуске не придется обращаться за помощью в незнакомую клинику. Врач также предупредил, что обезвоживание может стать причиной активного размножения бактерий в ротовой полости, поэтому нужно пить больше воды.