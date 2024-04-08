Стоматолог назвала главные причины срочного удаления зубов мудрости Стоматолог Сумцова: зуб мудрости нужно удалять в случае периодонтита

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Если зубы мудрости растут правильно и не вызывают дискомфорта, то удалять их не нужно, рассказала NEWS.ru стоматолог Татьяна Сумцова. Однако, заметила она, есть ситуации, когда требуется медицинское вмешательство: например, воспаление тканей — периодонтит, или же нехватка места в челюсти, из-за которой «восьмерка» не может прорезаться полностью. Также показанием к операции является рост зуба под неподходящим углом.

Когда «восьмерки» растут под неподходящим углом, они могут оказывать давление на соседние зубы, вызывая их смещение, — уточнила специалист.

Из-за своего расположения «восьмерки» часто становятся труднодоступными для чистки, что способствует развитию кариеса и заболеваний десен. Тогда их также нужно удалять. Кроме того, иногда рядом с «восьмерками» могут образовываться кисты и опухоли, в таком случае от зуба лучше избавиться, добавила она.

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