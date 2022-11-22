Стоматолог назвал главные ошибки при чистке зубов Стоматолог Гвоздинский сравнил традиционный способ чистки зубов с работой пилы «Дружба»

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При чистке зубов люди чаще всего совершают неправильные движения зубной щеткой — поступательно-обратные вместо выметающих, рассказал в беседе с Pravda.Ru стоматолог Виталий Гвоздинский. По его словам, такая чистка неэффективна и сравнима с работой пилы «Дружба». Кроме того, при неправильной чистке зубов часть налета просто возвращается обратно под десну, добавил он.

Это самые неэффективные движения, поскольку налёт перемещается с чистой поверхности вестибулярной части зуба на контактную поверхность и просто возится на одном месте. Если переводить это в более играющий способ — то формат обычного подметания пола. Вы же веником не подметаете поступательно-обратными движениями, только выметающими, — объяснил специалист.

Еще одной ошибкой, по словам Гвоздинского, является неправильный выбор зубной щетки. Многие считают, что лучше покупать щетку с мягкой щетиной, чтобы не травмировать десну. В итоге образующийся налет такой щеткой сложно удалять, в дальнейшем это может привести к воспалительному процессу. В связи с этим стоматолог советует выбирать щетки средней жёсткости.

Стоматолог Владимир Лосев ранее заявил, что самостоятельное отбеливание зубов может привести к проблемам с эмалью. Специалист объяснил, что часто для отбеливания зубов в домашних условиях люди выбирают средства, купленные в интернет-магазинах, многие из которых доставляются из Китая. Большая часть таких препаратов, по его словам, не прошла сертификацию, поэтому их вред или польза для эмали ничем не подтверждается и не опровергается.