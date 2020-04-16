Столичным медикам предоставят бесплатные места в гостиницах

https://static.news.ru/photo/775304ec-7fd8-11ea-978a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился предоставить медикам бесплатные места в гостиницах.

Кроме того, врачам в столице не придётся платить за услуги такси. Об этом сообщили в пресс-службе градоначальника. По её данным, оплата проезда на такси на работу и обратно, а также проживание в номерах гостиниц будет осуществляться за счёт бюджета.

В гостиницах медработникам обеспечат комфортные условия для проживания, отдыха и восстановления, питание два раза в день и другие услуги, передаёт РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с каждым днём контроль за наличием пропусков для передвижения по Москве будет ужесточаться, писал NEWS.ru.