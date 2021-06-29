Столичный «суперливень» надвигается на Петербург

Ленинградская область приняла первый удар стихии, обрушившейся на регион после столичного аномального ливня. Антициклон принёс в регион грозы и ливневые дожди, сообщает Пятый канал.

Коммунальные службы запустили дополнительные насосы, чтобы не допустить затопления. В Петербурге дежурят 70 аварийных бригад.

На данный момент дождь затопил улицы и мосты Тихвина. По сообщению издания, пешеходы передвигаются по колено в воде, глохнут автомобили, из люков бьют фонтаны воды.

На Москву ураганный ливень обрушился в понедельник, 28 июня. В столице выпало 70% месячной нормы осадков. Пробки на дорогах достигли семи баллов, оперативные службы до сих пор ликвидируют последствия непогоды.

В Новокосино ветер разбросал на стройке утеплитель, материал летел под колёса водителям. В Раменках от урагана обрушился башенный кран. В Щёлково молния попала в трансформаторную будку, без света остались как минимум 15 тысяч человек. В Новоподрезково от удара молнии сгорел коттедж.

Как сообщалось ранее, проблемы с инфраструктурой после дождя в Москве будут повторяться каждый раз, пока у городских властей не появится стратегия борьбы с погодными угрозами. Об этом NEWS.ru рассказал урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман.