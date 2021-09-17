Суд Москвы отклонил жалобу оппозиционера Кара-Мурзы-младшего на действия СК
Сергей Попов
Сергей Попов
16:01, 17 сентября 2021
Владимир Кара-МурзаФото: vladimir.karamurza.5/facebook.com
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Хамовнический суд Москвы отказал оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе — младшему в удовлетворении жалобы на отказ СКР возбудить уголовное дело о покушениях на его убийство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Жалоба была подана в порядке статьи 125 УПК РФ о проверке законности и обоснованности действий (бездействия) и решений следователя.
В удовлетворении жалобы <...> отказано, — сказал агентству источник в суде.
По словам Кара-Мурзы-младшего, он дважды, в 2015 и 2017 годах, попадал в больницу с отравлением неизвестным веществом. Оба раза состояние политика оценивалось как критическое, его подключали к аппаратам ИВЛ и гемодиализа.
По данным расследовательских проектов Bellingcat и The Insider (признан в России СМИ-иноагентом), Кара-Мурза-младший мог быть отравлен сотрудниками российских спецслужб. Это послужило поводом для обращения политика в СКР с требованием о возбуждении уголовного дела о покушении на его жизнь.
В ведомстве ответили отказом. В качестве мотива было указано отсутствие события преступления. Адвокат политика Вадим Прохоров пообещал оспаривать это решение вплоть до ЕСПЧ.