Столичный суд оштрафовал компанию из трёх человек за нарушение самоизоляции

Солнцевский суд Москвы выписал штраф на сумму в 45 тысяч рублей. Причиной стало нарушение группой из трёх лиц режима самоизоляции.
Солнцевский суд Москвы сегодня вынес три постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Все трое граждан были задержаны у одного здания в одно и то же время, — заявил пресс-секретарь суда.
Это первый подобный случай в Москве. Ранее подобные штрафы накладывались только на единичных нарушителей.
Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе.
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