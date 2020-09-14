Столичный омбудсмен навестила Ефремова в СИЗО

https://static.news.ru/photo/63c925a8-f73a-11ea-9c12-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева посетила СИЗО-5 в Москве, в котором на данный момент находится осуждённый за смертельное ДТП в центре города актёр Михаил Ефремов.

По её словам, артист не жалуется на здоровье или условия содержания. Он находится в четырёхместной камере, в которой есть холодильник, телевизор и закрытое «приватное место».

Как рассказала Потяева, стресс от помещения в СИЗО у Ефремова уже проходит. Во время визита омбудсмена актёр сказал, что у него отличные сокамерники, у них хорошие отношения. Сидящие вместе с Ефремовым мужчины объясняют ему тонкости жизни в заключении. С их помощью артист узнаёт, к кому и по какому вопросу стоит обращаться.

Что касается здоровья, жалоб нет, кроме того, что был стресс вначале, сейчас он потихонечку проходит, — цитирует Потяеву РИА Новости.

Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Управляемый им автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Второй участник аварии скончался от полученных травм в больнице.

Сначала артист признал вину. Потом от этого отказался. Однако на последнем судебном заседании он снова признал свою вину и раскаялся. Ефремова по решению суда приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима.

Как ранее писал NEWS.ru, меню для заключённых в СИЗО-5, в котором находится Михаил Ефремов, выглядит довольно скромно. Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва, навестившая артиста в изоляторе.