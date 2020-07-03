Столичный метрополитен выпустил юбилейные карты «Тройка»

https://static.news.ru/photo/46058830-bdd9-11ea-9069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский метрополитен в честь своего 85-летия выпустил эксклюзивные карты «Тройка». Их тираж составляет 70 тысяч экземпляров.

Юбилею Московского метрополитена мы посвятили специальную серию карт «Тройка» в 10 вариантах праздничного оформления. Юбилейные «Тройки» можно будет приобрести в билетных автоматах начиная с 4 июля, — цитирует ТАСС замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

На картах изображены праздничные логотипы и фотографии метро в первые годы его существования. Приобрести их можно на Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Некрасовской, Кольцевой, Калужско-Рижской, Калининско-Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линиях.

Темникова также рассказала, что совместно с библиотеками Москвы метрополитен выпустил серию проездных билетов «Единый» с изображениями русских писателей и поэтов, которые являются юбилярами в 2020 году. Общий тираж карт составляет 2,6 млн экземпляров. На них запечатлены Александр Блок, Антон Чехов, Александр Грин, Иван Бунин, Александр Твардовский и другие литераторы.

Ранее NEWS.ru писал, что Большая кольцевая линия московского метро до конца 2020 года получит три новых станции — «Карамышевская», «Улица Народного Ополчения» и «Электрозаводская».

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. В этот день открылась первая линия от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд» с ответвлением на «Парк культуры» и «Смоленскую». В настоящее время столичное метро состоит из 14 линий, общая протяжённость которых составляет более 408 км. В 2019 году этим видом транспорта воспользовались 2,5 млрд пассажиров.