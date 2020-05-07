Столичный депздрав опроверг слухи о некачественных тестах на COVID-19

https://static.news.ru/photo/fc0d6868-904e-11ea-b01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ об использовании некачественных китайских экспресс-тестов на коронавирус.

В ведомстве пояснили, что тесты произведены в Нидерландах, а не в Китае, и их результаты более чем в 90% случаев соответствуют результатам ПЦР-диагностики.

Проверка с помощью экспресс-теста занимает всего 15 минут. Она не показывает присутствия вируса в организме, но определяет наличие иммуноглобулина. Это позволяет установить, болен человек в настоящее время или уже переболел коронавирусом и у него выработался иммунитет.

В ряде случаев экспресс-тестирование позволило выявить инфицированных пациентов при отрицательных результатах других анализов, отмечается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве ежедневно делается более 40 тысяч анализов на коронавирус и на сегодняшний день проведён 1 млн тестов. Всего по России сделано более 4,8 млн исследований на наличие COVID-19.