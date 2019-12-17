https://static.news.ru/photo/d80c0b9e-20d3-11ea-8381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичных водителей призывают пользоваться общественным транспортом из-за погодных условий. Мегаполис накрыл мокрый снег с дождём. Ситуацию осложняют традиционные предновогодние пробки в городе.

Предновогодняя Москва — она такая. Ситуацию осложняет мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы не прекратится <...> В пиковые часы быстрее будет на метро, МЦД или МЦК, — передаёт Центр организации дорожного движения на своей странице в социальной сети Twitter.

Плотное движение в городе с самого утра. Предновогодняя Москва - она такая. Ситуацию осложняет мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы не прекратится. Тщательно планируйте время поездок. В пиковые часы быстрее будет на #метро , #МЦД и #МЦК . pic.twitter.com/z4sk2dm6jN — ЦОДД (@gucodd) December 17, 2019

По информации ведомства, на дорогах Москвы плотное движение наблюдается с самого утра 17 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские автовладельцы в преддверии Нового года начали активнее пользоваться личным транспортом. Количество поездок увеличилось на 15%, сообщили в ЦОДД. При этом, отметили там, увеличилось и количество иногородних машин.