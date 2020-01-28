Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичным водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за начавшегося в Москве снегопада. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, существует вероятность увеличения количества аварий.

На данный момент движение в городе — уже 7 баллов. Идёт снег, на дорогах местами гололедица. Скорости движения сильно снижены, возможен риск увеличения количества аварий. В вечерний час пик ожидаем до 8 баллов, — рассказали РИА Новости в организации.

Ранее NEWS.ru писал,что метеорологи прогнозировали выпадение осадков от 4 до 8 см. В связи с погодными условиями были переведены на усиленный режим работы коммунальные службы города.

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