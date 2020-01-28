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Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) проявил интерес к публикациям СМИ, что противовирусный кагоцел якобы не проходил клинические исследования. Он направил запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Шаргунов просит проверить, действительно ли у кагоцела нет завершённых клинических исследований и, кроме того, способно ли это вещество вызвать бесплодие у мужчин, сообщает ТАСС. Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Российской...