https://static.news.ru/photo/257fb930-daa1-11e9-98fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Иванко/mos.ru

Разработчиков из столицы пригласили принять участие в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Прием заявок на хакатон уже стартовал.

Все участники конкурса разработчиков поделятся на команды от трёх до пяти человек. В рамках хакатона они должны будут решить задачу по одному из пяти направлений, в том числе «Умный город», «Финансы», «Системы управления» и не только.

Мы ожидаем, что на участие в конкурсе откликнутся не менее трёх тысяч ИТ-специалистов, которые предложат инновационные идеи, направленные на повышение качества жизни москвичей во всех сферах деятельности, — приводит « Москва 24 » слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Глава ведомства подчеркнул, что разработчики, представившие лучшие проекты, смогут развить свои решения до готового бизнеса.

Заявки на участие в хакатоне можно подать до 10 ноября.

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