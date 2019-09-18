Разработчиков из столицы пригласили принять участие в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Прием заявок на хакатон уже стартовал.
Все участники конкурса разработчиков поделятся на команды от трёх до пяти человек. В рамках хакатона они должны будут решить задачу по одному из пяти направлений, в том числе «Умный город», «Финансы», «Системы управления» и не только.
Мы ожидаем, что на участие в конкурсе откликнутся не менее трёх тысяч ИТ-специалистов, которые предложат инновационные идеи, направленные на повышение качества жизни москвичей во всех сферах деятельности, — приводит «Москва 24» слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Глава ведомства подчеркнул, что разработчики, представившие лучшие проекты, смогут развить свои решения до готового бизнеса.
Заявки на участие в хакатоне можно подать до 10 ноября.
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