Столичных полицейских и соцработников проверят на коронавирус

Сотрудники полиции и работники социальных служб в Москве с 13 апреля будут проходить скрининг на COVID-19.
Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Раков,
Некоторое время назад в Москве был введён обязательный регулярный скрининг на коронавирус для персонала медицинских организаций и волонтеров, помогающим пожилым москвичам на самоизоляции.
Согласно последним данным, в Москве число заразившихся COVID-19 составляет 7822 человек. Жертвами инфекции стали 50 жителе столицы, выздоровели – 350.
В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли – 106.
В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели – более 378 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия увеличит количество патрулей в Москве в связи с усилением ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Силовики будут выяснять у граждан причины нарушения режима самоизоляции и проверять документы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен