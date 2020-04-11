Столичных полицейских и соцработников проверят на коронавирус

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Сотрудники полиции и работники социальных служб в Москве с 13 апреля будут проходить скрининг на COVID-19.

Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Раков, сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад в Москве был введён обязательный регулярный скрининг на коронавирус для персонала медицинских организаций и волонтеров, помогающим пожилым москвичам на самоизоляции.

Согласно последним данным, в Москве число заразившихся COVID-19 составляет 7822 человек. Жертвами инфекции стали 50 жителе столицы, выздоровели – 350.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли – 106.

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели – более 378 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия увеличит количество патрулей в Москве в связи с усилением ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Силовики будут выяснять у граждан причины нарушения режима самоизоляции и проверять документы.