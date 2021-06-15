Столичные вузы проведут летнюю сессию онлайн

На фоне всплеска заболеваемости коронавирусом многие столичные учебные заведения перешли на удалённый или смешанный формат работы. Как выяснила «Парламентская газета», ректор МГУ Виктор Садовничий распорядился летнюю сессию и госаттестацию провести онлайн.
Также в удалённый формат
Глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова пояснила, что несмотря на все преимущества традиционного формата экзаменов, когда речь идёт о здоровье студентов и преподавателей, то необходимо применять онлайн как временную форму.
Дистанционное обучение достаточно проработано, и всё больше и больше вузов готовы к такому формату работы, — добавила сенатор.
Ранее Минобрнауки рекомендовало с 15 по 19 июня перевести все образовательные процессы в столице в дистанционный формат.