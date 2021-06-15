Столичные вузы проведут летнюю сессию онлайн

https://static.news.ru/photo/25363b5c-ce6f-11eb-807e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне всплеска заболеваемости коронавирусом многие столичные учебные заведения перешли на удалённый или смешанный формат работы. Как выяснила «Парламентская газета», ректор МГУ Виктор Садовничий распорядился летнюю сессию и госаттестацию провести онлайн.

Также в удалённый формат перевели экзамены и сдачу дипломов в МГТУ имени Баумана. По словам пресс-секретаря вуза Марины Добринец, университет не закрыт и студенты могут получить консультации у преподавателей при соблюдении всех противоэпидемических норм.

Глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова пояснила, что несмотря на все преимущества традиционного формата экзаменов, когда речь идёт о здоровье студентов и преподавателей, то необходимо применять онлайн как временную форму.

Дистанционное обучение достаточно проработано, и всё больше и больше вузов готовы к такому формату работы, — добавила сенатор.

Ранее Минобрнауки рекомендовало с 15 по 19 июня перевести все образовательные процессы в столице в дистанционный формат.