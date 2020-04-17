Столичные власти сообщили об отсутствии ажиотажа в магазинах

В столичных торговых сетях не наблюдается ажиотажный спрос на продовольствие, который был отмечен месяцем ранее.
Об этом
Наблюдаются небольшие колебания спроса. Ажиотажный спрос в сетевых предприятиях розничной торговли города Москвы отсутствует, — сказал Немерюк.
Он отметил, что его слова подтверждаются данными ежедневного мониторинга ситуации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жители России стали реже ходить в супермаркеты и магазины, но средний чек покупки вырос на 26–41%. В Москве стали тратить ещё больше, рост расходов на продукты составил 44–56%.
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