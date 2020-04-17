Столичные власти сообщили об отсутствии ажиотажа в магазинах

https://static.news.ru/photo/a327683a-80c6-11ea-8b45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичных торговых сетях не наблюдается ажиотажный спрос на продовольствие, который был отмечен месяцем ранее.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. По его словам, максимальный спрос на продовольственные товары был зафиксирован 17 марта, с тех пор ажиотаж пошёл на спад, сейчас ситуация нормализовалась.

Наблюдаются небольшие колебания спроса. Ажиотажный спрос в сетевых предприятиях розничной торговли города Москвы отсутствует, — сказал Немерюк.

Он отметил, что его слова подтверждаются данными ежедневного мониторинга ситуации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители России стали реже ходить в супермаркеты и магазины, но средний чек покупки вырос на 26–41%. В Москве стали тратить ещё больше, рост расходов на продукты составил 44–56%.