Столичные власти продлили работу МЦД в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/ec36cf1e-4689-11eb-95a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

На территории столицы Московские центральные диаметры в новогоднюю ночь будут работать дольше, чем обычно. Об этом 25 декабря сообщили представители городского департамента транспорта.

По словам сотрудников ведомства, в ночь на 1 января поезда МЦД будут курсировать в особенном режиме. Работа диаметров не только продлится — по направлениям запустят дополнительные составы, чтобы празднующие Новый год не дома могли вернуться — в город или в область.

Последний поезд на МЦД-1 отправится из Лобни в 01:58. Он прибудет в Одинцово в 03:26. Из Одинцово последний состав тронется в 03:50. В Лобне он будет в 05:18. На МЦД-2 последний поезд из Нахабино отправится в 01:51 и прибудет в Подольск в 03:52. Из Подольска последний состав в новогоднюю ночь отправится в 01:55. Поезд прибудет в Нахабино в 04:00, — сообщается в Telegram-канале департамента.

Как ранее передавал NEWS.ru, высока вероятность, что на Новый год в Москве будет тёплая погода, однако точный прогноз пока сделать затруднительно из-за противостояния циркуляционных механизмов и согласия погоды с утверждением, что в новогоднюю ночь происходят неожиданные вещи, чудеса и таинства, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.