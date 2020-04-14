Столичные власти опровергли сведения о блокировке кафе из-за нарушений

https://static.news.ru/photo/fb6fbd50-7e4e-11ea-84e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытие кафе в центре Москвы бетонными блоками никак не связано с нарушениями введенного карантина на фоне пандемии коронавируса, заведение не работает уже давно. Об этом журналистам 14 апреля рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, закрытие кафе действительно было связано с нарушениями, но они не имели никакого отношения к карантину из-за коронавируса. Как подчеркнул Немерюк, ещё в ноябре 2019 года столичный суд вынес решение о запрете на эксплуатацию этого помещения под кафе. Однако владельцы заведения время от времени продолжали нарушать указание инстанции.

Это предприятие давно не функционирует, закрыто. Там действительно управа несколько раз выносила предупреждение, в итоге они поставили просто блоки, — приводит слова главы столичного департамента РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что коммунальные службы Москвы ограничили доступ в кафе, которое находится недалеко от метро Таганская.

Суд штрафовал владельца за нарушение режима самоизоляции, но кафе продолжало функционировать. Коммунальщики привезли бетонные блоки и перегородили вход в заведение. За их работой следили судебные приставы.