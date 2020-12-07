Столичные власти не видят конца «марафону коронавируса»

https://static.news.ru/photo/56025498-3868-11eb-b080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Марафону распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории Москвы в настоящий момент не видно конца и края. Об этом на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020» заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее стало известно, что в Москве за прошедшие сутки COVID-19 выявили ещё у 7279 человек. Общее число заразившихся в городе достигло 654 841.

5027 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки успешно завершили лечение. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 495 871. Кроме того, 76 человек с коронавирусом за последние 24 часа скончались. С начала пандемии жертвами COVID-19 в Москве стали 9425 человек.

Мы боремся с этой заразой, уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов, с которыми весь мир и наша страна, наш город столкнулись впервые, — цитирует Ракову РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, 5 декабря в Москве началась вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Как сообщил мэр Сергей Собянин, только за первые часы на неё записалось несколько тысяч человек.

Предполагается, что к началу 2021 года в Москве будет открыто 170 пунктов, где можно будет привиться от коронавируса. По словам заммэра по социальным вопросам Анастасии Раковой, на данный момент работает 70 таких пунктов.