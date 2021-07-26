Столичные театры смогут работать в формате COVID-free

Руководство учреждений культуры Москвы самостоятельно принимает решение, вводить ли доступ по QR-кодам для посетителей. При этом столичные театры с осени смогут пускать зрителей на спектакли по QR-кодам без ограничений, говорится в приказе главы столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Из приказа следует, что при проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий, таких как концерты, представления, спектакли, лекции, творческие встречи и кинопоказы, учреждения должны ограничить количество зрителей до 50% от общей заполняемости зала, при этом их количество не должно превышать 500 человек, а также при условии наличия посадочных мест.

Однако действующие ограничения не применяются при организации доступа всех посетителей с применением QR-кодов. Также зрители с кодами смогут находится в помещениях без масок и перчаток, сообщается на сайте мэрии.

Ранее стало известно, что эксперты заявили о катастрофе в сфере общественного питания в России. Так, по их данным, за время действия в Москве ограничений по QR-кодам закрылись 170 ресторанов. И это только в Москве. Специалисты отмечают, что в 2020 году на Москву и Подмосковье приходилось 24,8% оборота общественного питания всей страны. В 2019 году этот показатель равнялся 26,8%.