Столичные такси получат доступ к базе цифровых пропусков

https://static.news.ru/photo/0b2597fc-7d63-11ea-9d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные сервисы такси получат доступ к базе цифровых пропусков, которые будут необходимы москвичам и гостям города с 15 апреля в связи с режимом изоляции на фоне пандемии коронавируса. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко.

По его словам, с помощью открытого доступа к базе данных сотрудники такси будут проверять наличие у клиента необходимого для передвижения по городу пропуска.

Будет проверка при заказе. Сервисы такси получат соответствующий свой закрытый доступ. Так они будут проверять, есть ли у пассажиров пропуск на передвижение, — заявил Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

На данный момент жители Москвы смогли оформить уже примерно 780 тысяч цифровых пропусков для передвижения по городу.

Как ранее писал NEWS.ru, разрешение для поездок на работу будет действовать до 30 апреля и количество поездок по нему будет неограниченным. Пропуска для похода к врачу будут действительны один день. Разрешения для поездок по личным делам также будут одноразовыми, но их можно будет оформлять не более двух раз в неделю.