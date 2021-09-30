Столичному депутату от КПРФ грозит до 30 суток ареста

Задержанный депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева от КПРФ может на 30 суток оказаться под арестом. Об этом NEWS.ru заявил пресс-секретарь фракции партии в МГД Никита Попов.

По его словам, сейчас она находится в Тверском суде. Адвоката с ней нет, поскольку он не ожидал, что судебный процесс пройдёт сегодня и уехал на другие процессы.

В итоге на Екатерину составлено два протокола — оба по 20.2, ч.2 — организация несанкционированного мероприятия 20 сентября (первый протокол) и 25 сентября (второй). Они квалифицированы, как повторное правонарушение — 20.2, ч.8. Ей грозит до 30 суток ареста, — рассказал Попов.

Он подчеркнул, что Енгалычева изначально приехала в ОВД Тверское для ознакомления с протоколами. Сначала ей было предложено написать обязательство о явке, но затем, по словам Попова, силовикам поступил звонок от высокого начальства и депутата повезли на суд.

Пресс-секретарь фракции партии в МГД добавил, что 23 января на Енгалычеву был выписан протокол за участие в несанкционированной акции, хотя она была там в качестве аккредитованного журналиста. Позже стало известно, что суд по двум протоколам состоится в понедельник 4 октября.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением блокировку сотрудниками полиции в Москве коммунистов в зданиях партии. Политик добавил, что обращался к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву по поводу нарушений прав кандидатов в депутаты и депутатов КПРФ в Москве. Колокольцев, по словам Зюганова, обещал разобраться с каждым нарушением.