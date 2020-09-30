Столичная полиция начала проверять соблюдение масочного режима в метро

https://static.news.ru/photo/88436988-0311-11eb-a9f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов 30 сентября начали выборочно поверять соблюдение гражданами масочного режима на территории столичного метро. Об этом журналистам сообщил источник в городской полиции.

Отмечается, что в настоящее время проверки проводят выборочно. За отсутствие маски гражданину грозит штраф в пять тысяч рублей. Наличие средств индивидуальной защиты полиция начала проверять со станции «Охотный Ряд». Все протоколы за нарушение масочного режима оформляются на месте.

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов напомнил, что указанное требование в Москве было введено 12 мая. С того времени и по понедельник, 29 сентября, в городе оштрафовали более 85 тысяч человек, а сумма штрафов превысила 425 млн рублей, передаёт ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице до 28 октября будут действовать домашний и удалённый режимы для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, он попросил работодателей перевести как можно больше сотрудников на удалённый режим. Для школьников были введены внеплановые каникулы.

Как передавал NEWS.ru, с 1 октября пассажиры столичного общественного транспорта смогут приобретать медицинские маски по 5 рублей за штуку, сообщили в департаменте транспорта Москвы.