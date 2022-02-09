Столичная ГИБДД сообщила о неисправности каждой седьмой машины такси

Почти каждый седьмой таксист в российской столице осуществляет деятельность на машине, имеющей неисправности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГИБДД по итогам операции «Такси», проведённой московской Госавтоинспекцией с 4 по 6 февраля. В 800 случаях у водителей такси не было необходимых документов, 287 автомобилей не проходили обязательную процедуру техосмотра.

За время рейда полицейские проверили более 27 тысяч машин и выявили более 3,8 тысячи фактов управления автомобилем такси с неисправностями. Кроме того, отмечено более трёх тысяч случаев нечитаемых или нестандартных регистрационных знаков.

Более 700 таксистов привлекли к ответственности за неуплату штрафа за ранее совершённое нарушение. Также полицейские составили 508 административных материалов за проезд перекрёстков на запрещающий сигнал, 270 протоколов за нарушения правил остановки и стоянки, 29 протоколов за выезд на встречную полосу и 35 — за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в тестовом режиме запустили систему мониторинга усталости таксистов в целях повышения безопасности перевозок. Работу системы обеспечивают две видеокамеры в салоне автомобиля, направленные на дорогу и водителя. Система следит за уровнем усталости водителя, использованием ремней безопасности, курением в салоне, разговорами по телефону и фиксирует отвлечение от вождения. Также водитель предупреждается об опасных сближениях и манёврах во время движения.

В случае какого-либо нарушения система подаст звуковой сигнал, а сам факт будет записан на видео. Благодаря этому водитель и его начальник смогут проанализировать сложившуюся ситуацию, и бережные водители получат поощрение, в то время как с неаккуратными таксистами будет проводиться дополнительная работа.