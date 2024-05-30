Столетний ветеран попросился на СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ибрагим-паша Садыков

Столетний герой Великой Отечественной войны Ибрагим-паша Садыков изъявил желание поехать на СВО. Ветеран рассказал об этом в здании Кремля, где президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы ВОВ. По словам Садыкова, махачкалинский военком ответил ему, что возрастной предел приема на спецоперацию составляет до 60 лет.

Мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я все еще молодой. Я написал письмо министру обороны РФ. Я был автоматчиком с 1941 по 1945 год, участвовал на фронтах. Направьте меня на Украину, чтобы защищать Россию, — сказал россиянин.

Также Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, чей регион подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Кроме того, на церемонии награждения глава России вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко знак Героя Труда России.

Ранее верховный главнокомандующий Владимир Путин постановил призвать в рамках набора 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. При этом исключение сделано для тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года.