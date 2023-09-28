Стоит ли ехать в Турцию в октябре: что сейчас с ценами, какая погода

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Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил NEWS.ru, что Турция, Греция и ОАЭ остаются одними из самых популярных туристических направлений среди россиян. Сколько будет стоить отдых в этих странах в октябре?

Сколько стоит отдых в Турции в октябре

По словам Артура Мурадяна, путевка в пятизвездочный отель по системе «все включено» в Турцию осенью обойдется примерно в 100 000 рублей на человека.

«Мы видим предложения около 120 000 на двоих в трехзвездочных и четырехзвездочных гостиницах. Также есть предложения и „все включено“ в пятизвездочных отелях. Там поездка обойдется примерно в 100 000 на человека. Условно это недорого, по сравнению с теми ценами, которые наблюдались в августе, это пиковый месяц», — объяснил он.

Мурадян отметил, что при покупке путевки в Турцию нужно обратить внимание на пункт назначения, так как большинство операторов и перевозчиков закрывают свои летние программы.

Он добавил, что в октябре в Турцию ехать еще можно. Возможно, даже получится застать купальный сезон на побережье Анталии.

По данным kidpassage.com, в октябре на курортах Турции еще царит настоящее лето. Температура воздуха долго не опускается ниже +25°С днем. Немного холодает в последней декаде месяца. Ночи на Средиземном море тоже достаточно теплые. При этом на Эгейском море по вечерам уже прохладно.

Температура воды в Средиземном море медленно переходит с +27°С до +24°С, Эгейском – с +25°С до +23°С. В Стамбуле прохладно, погода не всегда солнечная. Обычно температура воздуха держится в пределах +16-22°С.

Сколько будет стоить отдых в ОАЭ в октябре

Артур Мурадян рассказал, что поездка в Объединенные Арабские Эмираты для россиян будет стоить 80-100 тысяч рублей на человека с учетом завтраков, при этом услуга «все включено» обойдется намного дороже.

По данным tutu.ru, октябрь считается одним из лучших месяцев для отдыха в ОАЭ. В это время не очень жарко, температура воды комфортна, а небо остается ясным. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 30 °C, а воды от 23 до 27 °C.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько будет стоить отдых в Греции в октябре

Артур Мурадян подчеркнул, что Греция из трех ранее перечисленных направлений является наиболее дорогой из-за высокой стоимости транзитных перевозок. Цены на поездку в эту страну в октябре начинаются от 200-250 тысяч рублей.

По информации kidpassage.com, погода в начале октября в Греции обычно теплая и солнечная. Днем бывает даже жарко. Уже возможны дожди, но обычно они начинаются во второй половине месяца.

Дневная температура воздуха в Греции в октябре может меняться от +20°С до +30°С. Ночная температура зависит от курорта: где-то по ночам термометры показывают +18-22°С, где-то — +12-15°С. Температура воды в Греции в октябре довольно комфортна для купания: до середины месяца она держится в пределах +23-25°С, потом опускается до +22-23°С.

Греческие курорты, где купаются и в октябре, расположены на Крите, островах Эгейского моря. На Ионическом море также есть места для пляжного отдыха. Поплавать можно и на Пелопоннесе, если выбрать курорты в теплом заливе Арголикос.

Где можно дешево отдохнуть в октябре

Глава одного из турагентств Дмитрий Мир сообщил NEWS.ru, что самые дешевые направления для российских туристов в октябре — это Куба, Венесуэла и Египет.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), путевка на неделю на двоих в Египет по системе «все включено» с вылетом из Москвы обойдется в 125 000 рублей, из Санкт-Петербурга — в 179 000 рублей. Туристам из Уфы и Самары придется заплатить за 10 дней отдыха от 135 000 рублей.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

По данным АТОР, тур «все включено» на Кубу на семь ночей в четырехзвездочный отель обойдется россиянам примерно в 240 000 рублей, в пятизвездочных гостиницах цены стартуют от 263 000 рублей. Стоимость путевки на десять ночей с перелетом на регулярном рейсе в четырехзвездочный отель начинается от 265 000 рублей на двоих, в пятизвездочный — от 295 000 рублей.

В первой половине октября, по информации АТОР, отдохнуть Венесуэле вдвоем можно за 201 000 рублей. Такой ценовой вариант предполагает размещение на 11 ночей в трехзвездочном отеле и завтрак. Стоимость путевок на двоих на 11 ночей в пятизвездочный отель по системе «все включено» начинается от 315 000 рублей.

Недорогим направлением для россиян осенью также остается Иран. На данный момент туристам из РФ нужно оформить визу для посещения этого государства. Ее стоимость — 80$ или 75€.

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