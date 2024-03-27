«Стоит иногда показывать зубы»: Храмов о смертной казни для террористов Рок-музыкант Храмов поддержал смертную казнь для террористов из «Крокуса»

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Андрей Храмов

Рок-музыкант, участник группы «Земляне» Андрей Храмов в студии «Русского Радио» на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд «Русского Радио» высказался в поддержку смертной казни для террористов после атаки на «Крокус Сити Холл», передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, у русских людей репутация справедливых, однако иногда нужно «показывать зубы».

Это очень такая зыбкая тема. С одной стороны, действительно, русские всегда справедливые, всегда за добро. Но в такой ситуации, пожалуй, все-таки стоит иногда показывать зубы. Иначе просто эта расхлябанность до хорошего не доведет. Нужно пресекать такие вещи, — считает музыкант.

Ранее о смертной казни для террористов высказался певец ЮрКисс в студии «Русского Радио». Он заявил, что это решение должны принимать профессионалы с соответствующими полномочиями, однако добавил, что ему самому хочется сказать «да» этой инициативе.

Тем временем сенатор Андрей Клишас пояснил, что действующее законодательство России не допускает применение смертной казни для террористов даже в случае отмены моратория. Он уточнил, что Конституция РФ допускает установление казни при рассмотрении дела судом присяжных. При этом он напомнил, что дела по «террористической» статье, согласно УК РФ, не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей. Аналогичная ситуация в России обстоит и с педофилами, добавил он.