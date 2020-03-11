В России население озадачилось созданием запасов продуктов на случай возможной эпидемии коронавируса. В этой связи, от Ассоциации компаний розничной торговли уже прозвучал неблагоприятный прогноз: цены на продукты могут вырасти из-за ослабления курса рубля. NEWS.ru рассчитал, во что сегодня может обойтись запас бакалеи на год, а эксперты рассказали о том, как сохранить товар в надлежащем виде и почему не стоит запасать лекарства.

Ажиотаж вокруг консервов

Ранее NEWS.ru публиковал мнение аналитиков, считающих, что в скором времени могут подорожать продовольственные товары, сырьё для которых наша страна закупает у иностранных производителей. Импортные товары подорожают в России на 10–35%, а те, что выпускают зарубежные компании внутри страны, — не более, чем на 10%.

Как сообщили «Ведомости», ориентируясь на данные одного из популярных онлайн-магазинов, за последнюю неделю февраля резко подскочили продажи консервов — их продано на 67% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На 55% увеличились объёмы продажи бакалеи — круп, макарон и прочего.

По данным еще одного интернет-магазина россияне также проявили интерес к бытовой химии, купив в пять раз больше товаров, чем год назад, а хозяйственного мыла — в 8 раз больше. Втрое выросли продажи овсяной крупы, растворимых супов, лапши, пюре и консервов. Значительно вырос также спрос на предметы личной гигиены.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть аналитиков рынка, правда, считает, что это были траты, связанные с гендерными праздниками — День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта. Но уверенности в обычном ходе событий у опрошенных NEWS.ru экспертов нет.

Потребительская осторожность

Стоит ли запасаться бакалейными товарами, по примеру европейцев, опустошивших прилавки? Если запасать крупы, то какие? Даже в среде экспертов нет единого мнения. Одни придерживаются, что называется, государственного мнения: все спокойно, боятся нечего, закупать продукты не нужно. Другие не видят ничего дурного в том, что среднестатистический покупатель поддастся паническим настроениям и пополнит запасы бакалеи.

Осторожность никогда не помешает. Нет ничего критичного в том, чтобы иметь запас продуктов питания. Но без фанатизма — не мешки гречи или макарон. Но запас обычный, который есть в каждой семье, возможно стоит сделать немного больше. Это обычная потребительская осторожность. Андрей Карпов председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла

При этом председатель правления российской ассоциации экспертов рынка ритейла не отрицает: если все потребители одновременно придут в магазины и сделают себе запас на пару месяцев, то полки в супермаркетах, безусловно, опустеют.

В целом в стране больших запасов нет ни у ритейла, ни у поставщиков — просто в силу того, что держать большие запасы невыгодно. Традиционно запасы продуктов ритейлеры строят на основании аналитики объёмов продаж за предыдущий период. Исходя из срока годности товара, производятся его закупки в том или ином объеме. Ритейл не любит большие запасы — это замораживание денег, им проще делать заказы у поставщика. Поставщик, исходя из обязательств перед контрагентами, формирует запас. Если потребитель скупит товара сверх нормы, то получится временная пропажа каких-то товаров. Через короткое время объёмы товара на полках вновь будут восполнены, но, по всей вероятности, по другим ценам.

Потенциально может идти речь о повышении цен. Если сложится ситуация, когда всё распродали и остался один только поставщик, то, возможно, он поднимет цену. Но это совершенно не обязательно, — говорит Андрей Карпов.

Поставки из Китая

У многих «паникёров» появились опасения, что дефицит продуктов, пусть и краткосрочный, возникнет из-за прекращения импорта из Китая. Однако поставки из Китая продолжаются. Как признались эксперты рынка ритейла, «есть отдельные сложности с отдельными поставщиками», но в целом Китай не закрыт. Кроме того, Россия не слишком плотно завязана на Китай в плане продуктов — куда больше завязок было в секторе non food (например, в фурнитуре для одежды).

Нормы потребления бакалеи и условия хранения

Оценивать закупки консервов и средств для стирки довольно сложно из-за большого разброса цен на эти товары. Консервы могут стоить 40 рублей за банку, а могут и 280 рублей. То же самое можно сказать о стиральных порошках, средствах для мытья посуды и кондиционерах. Иное дело — бакалейные товары, купить которые может позволить себе любой, даже самый небогатый россиянин. Вопрос: «А надо ли это делать?» остаётся дискуссионным. И тем не менее.

Предположим, что некий условный «паникёр» хочет создать для себя запасы бакалейных товаров на год вперед. Если за отправную точку взять «Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» (утверждены Министерством здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614), то такой человек должен купить: 64 кг муки (2496 рублей); 24 кг сахарного песка (952 рубля); 7 кг риса (595 рублей); 4 кг гречневой крупы (458 рублей), по 2 кг манной (101,2 рублей) и пшенной (163 рублей) и ещё разных круп 4 кг (например, овсяная (49 рублей), ячневая (60 рублей), кукурузная (39 рублей) и перловая (31 рублей); 8 кг макарон (560 рублей); 3 кг бобовых (630 рублей); 12 литров растительного масла (1368 рублей).

Если наш паникёр живёт в Москве, то такая закупка обойдётся ему в 8870 рублей. Предположим, что он, ориентируясь на генетическую память, купит соль, спички и мыло еще на 330 рублей. Тогда его расходы составят 9200 рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У круп, муки и бобовых много врагов. Прежде всего, это такие насекомые, как хлебный точильщик, рыжий мукоед, мучной хрущак, пищевая моль и долгоносик. Кроме того, на муку и крупы часто покушаются мыши и другие грызуны. Поэтому хранить бакалею следует в сухом и тёмном месте. Предпочтительно помещать продукты в стеклянные банки с хорошо притёртыми крышками. Но даже если удалось избежать появления неприятных насекомых, перечисленные припасы имеют ограниченный срок хранения.

У крупяных изделий — очень небольшой срок годности — от 9 до 12 месяцев. Если продукция не очень качественная и долго лежит в упаковке, то быстро происходит её плесневение. Также прогоркание может случиться, особенно у пшена. Макаронные изделия хранятся значимо дольше, особенно из пшеницы твёрдых сортов — до 24 месяцев. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Диетолог напомнила: нормы потребление круп — в среднем не более 80 г каждый день (включено всё — каша на завтрак, гарнир в обед, крупа в первых блюдах). Эксперт также дала совет по запасам молока.

Сухое молоко после вскрытия имеет очень короткий срок использования — можно только для большой семьи, одиноким людям это не подойдёт. Сгущённое молоко содержит сахар, человек невольно будет превышать норму по углеводам. Если мы говорим о запасах, то лучше взять ультрапастеризованное молоко со сроком хранения до шести месяцев, — советует диетолог, напоминая, что на весь век не напасешься.

Лекарства впрок

Помимо продуктов, вырос спрос на лекарства. И это несмотря на то, что достоверных данных об эффективности каких-то препаратов против коронавируса нет. Врачи, между тем, уверены: покупать лекарства от нового вируса не имеет смысла, надо лишь существенно больше внимания уделить профилактике заболевания и соблюдать все рекомендации Минздрава.

Одна из самых важных вещей — не заниматься самолечением. Сразу же после появления симптомов, следует обращаться к врачу и ложиться в стационар. Лечение определяют специалисты, оно, в случае с коронавирусом, симптоматическое. В России повсеместно проведён целый комплекс противоэпидемических мероприятий, и, в том числе, выполнено указание главного врача страны по созданию «неснижаемого запаса лекарств в стационарах».

Во всех регионах принимаются меры на тот случай, если до них дойдёт эпидемия. Говорить о том, что будут изменения в поставках лекарств, нельзя — не ожидается никаких изменений. Как впрочем и по продуктам. Панические настроения не имеют под собой пока никакой почвы. Возможно, что развитие событий будет довольно жёстким — мы пока не можем предположить. Но не думаю, что вся жизнедеятельность у нас будут нарушена до такой степени, что люди, нуждающиеся в лекарствах, как-то почувствуют на себе отсутствие жизненно важных препаратов. Это крайне маловероятно. Владимир Круглый член комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ член комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ

Поскольку в группе риска — пожилые люди, а также те, у кого лишний вес, сахарный диабет и другие хронические заболевания, то было бы правильнее заняться профилактикой заболеваний именно среди них, считает Дианова.

В случае эпидемии именно группа риска даст самые высокие цифры по распространению заболевания и самую высокую летальность. Сейчас и государству, и гражданам следует уделить как можно больше внимания здоровью и мерам профилактики. Это намного лучше, чем запасать продукты, — уверена диетолог.