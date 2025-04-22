Стоимость золота достигла исторического максимума Цена золота перешагнула отметку в $3450 на бирже Comex

Фото: Vitaly Ivanov/Global Look Press

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) достигла исторического максимума, преодолев отметку $3450 (278 622 рублей) за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 02:18 мск, цена золота росла на 1,72%, до $3451,3 (278 726 рублей) за унцию. К 02:25 мск золото сократило рост и торговалось на уровне $3449,5 (278 581 рублей) за унцию (плюс 1,61%).

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что золото дорожает, мировая финансовая система разрушается, а доллар кажется все более слабым, однако отказываться от американской валюты рано. По его словам, доллар еще долго будет сохранять статус, к тому же он более ликвиден.

До этого Министерство финансов России сообщило, что направит на продажу золото и иностранную валюту в рамках бюджетного правила в объеме 35,9 млрд рублей. Соответствующие операции будут осуществляться до 12 мая.

Также стало известно, что запасы золота в российских банках на конец 2024 года оказались меньше 40 тонн. Это значение стало наименьшим за последние три года, максимум был зафиксирован в 2023 году.