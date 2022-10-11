Стоимость «мобилизационного набора» в России снизилась

В России снизилась стоимость «мобилизационного набора» на 7%, до 7009 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс». Отмечается, что сильнее всего подешевели мультитулы (на 27%, до 1329 рублей), комплект одноразовых грелок (на 19%, до 459 рублей) и батарейки (на 17%, до 224 рублей). При этом больше всего подорожали походные сидушки (на 24%, до 476 рублей), тактические перчатки (на 16%, до 1125 рублей) и подшлемники на 7%, до 578 рублей).

Средний размер покупки по набору предметов из «мобилизационного набора» составляет 7009 рублей, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее, — сказано в публикации.

В числе предметов, стоимость которых за две недели увеличилась, оказались аптечки и кусковое мыло.

Депутаты Государственной думы планируют внести законопроект, который освободит от частичной мобилизации россиян, у которых один из родственников был мобилизован и после этого погиб, пишут «Известия». Отмечается, что авторами инициативы выступили несколько депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Парламентарии отметили, что главная цель законопроекта в том, что защитить семьи. При этом в случае принятия закона потерявшие члена семьи мобилизованные военнослужащие смогут по желанию досрочно уволиться с военной службы.