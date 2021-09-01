Стоимость квадратного метра жилья будут рассчитывать по новой методике

Стоимость одного квадратного метра жилья в России будут рассчитывать по новой методике. Об этом говорится в официальном ответе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, передаёт ТАСС.

Минстроем России разработана новая методика определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам России, — говорится в официальном документе.

Согласно новой методике, среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра будут рассчитывать на основании средней цены одного метра на рынках жилья по типовым квартирам. В качестве примера в Минстрое привели среднюю стоимость квадратного метра жилплощади в Пензе на четвёртый квартал 2021 года: по новой методике она составит 48 017 рублей, что на 17,4% больше, чем если бы считали по старой формуле.

Ранее риелтор спрогнозировал осеннее подорожание аренды жилья.