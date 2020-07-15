Стоимость каско может вырасти из-за запрета на использование б/у запчастей

https://static.news.ru/photo/59ec2060-c749-11ea-beae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов оценил новый технический регламент Таможенного союза, который включает запрет на использование целого ряда бывших в употреблении запчастей для «колёсных транспортных средств», в том числе автомобилей.

По его словам, что обновлённый регламент вызовет рост цен на запчасти и услуги автосервисов оправданны только частично, так как в данной сфере многие предприятия работаю в серой зоне экономики.

Бывшие в употреблении и восстановленные запасные части часто применяются там, где нет официальных взаимоотношений. Ни клиент, ни сервис не говорят государству, что у них установлены б/у детали. Эта норма для таких случаев работать не будет. Как ставили, так и будут ставить, — считает он.

При этом Шкуматов отметил, что новые правила окажут влияние на работу официальных сервисов, которые ремонтируют машины по страховке. Так, он допустил рост стоимости ремонта, которая, возможно «потянет за собой» цены на каско. Также с трудностями столкнутся владельцы автомобилей, к которым уже не выпускают новые детали, передаёт «Ридус».

Как сообщил источник издания в ЕЭК, на первом месте для комиссии стоят «не коммерческие интересы производителей и поставщиков услуг, а безопасность людей».

Ранее ЕЭК представила пакет изменений к техническому регламенту Таможенного союза. Прежде всего новые правила коснулись запчастей для колесных транспортных средств. Ими запрещается использование при ремонте автомашин большую часть деталей, взятых с бывшего в употреблении машин, в числе которых подушки и ремни безопасности, сиденья, системы рулевого управления, тормозные системы и оборудование для газового топлива.

Как писал NEWS.ru, законопроект о полном переводе урегулирования убытков по ОСАГО в электронном виде могут внести на этой неделе в Госдуму. Если проект примут, автостраховщики не смогут требовать от клиентов предоставления документов в бумажном виде.