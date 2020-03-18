https://static.news.ru/photo/a9db7ed4-69b8-11ea-8ac1-fa163e6e4271_660.jpg Фото: www.coe.int

Открытое обращение в Совет Европы с просьбой дать заключение на проект поправок в российскую Конституцию подписали более 102,5 тысяч человек.

По данным «Новой газеты», авторами петиции выступили более 120 российских активистов, правозащитников и политиков. В обращении они просят Совет Европы обратить внимание на то, что предложенные поправки усиливают вертикаль власти, «и без того мощную и недемократичную».

Эксперты отмечают, что изменения в Основном законе помогут нынешним политическим элитам и дальше остаться у власти. Сама реформа, по мнению авторов инициативы, не соответствует Конституции и международным стандартам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Владимир Путин заявил, что в Конституцию будут внесены дополнения, никто не собирается менять главный документ страны. По его мнению, в Основном законе нужно раскрыть социальный характер государства.