Открытое обращение в Совет Европы с просьбой дать заключение на проект поправок в российскую Конституцию подписали более 102,5 тысяч человек.
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Эксперты отмечают, что изменения в Основном законе помогут нынешним политическим элитам и дальше остаться у власти. Сама реформа, по мнению авторов инициативы, не соответствует Конституции и международным стандартам.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Владимир Путин заявил, что в Конституцию будут внесены дополнения, никто не собирается менять главный документ страны. По его мнению, в Основном законе нужно раскрыть социальный характер государства.
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