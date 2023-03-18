Стивен Сигал рассказал о самом прекрасном в России Актер Стивен Сигал считает, что самое прекрасное в России — это ее люди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стивен Сигал

Самое прекрасное, что есть в России, это ее люди, заявил актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал в ходе пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо «Тайфун». Отвечая на вопрос журналистов, как ему дается изучение русского языка, Сигал признал, что «учить русский сложно», передает ТАСС.

В России меня ничего не удивляет, а самое прекрасное в ней — это люди, — сказал актер.

Журналисты также поинтересовались у Сигала об открытии новых проектов. Актер ответил, что такая вероятность есть, однако это случится не ранее окончания спецоперации ВС РФ на Украине.

Летом 2022 года Сигал посетил Донбасс и побывал в СИЗО в Еленовке. Тогда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что режиссер будет снимать документальный фильм о событиях в ДНР и ЛНР.

Впоследствии зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею Сигала снять документальный фильм о событиях в Донбассе. По ее словам, депутаты с радостью окажут помощь картине, а также режиссер может получить финансовую поддержку от государства, если подаст заявку в Минкульт и Фонд кино.