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Стилисты определили главные тренды 2021 года

19:08, 02 января 2021
Фото: unsplash.com

Ненатуральные цвета волос будут в моде в 2021 году. Такого мнения придерживаются стилисты, опрошенные американским изданием Health.

По словам стилиста Оливера Адамса, особой популярностью в новом году будут пользоваться дымчатые оттенки.

Сохранится мода на необычные, экзотические цвета волос, однако в 2021 году мода будет меняться в сторону более сероватых, дымчатых оттенков, — отметил Адамс.

В то же время рекомендуется носить причёски с металлическим золотым цветом. Такой образ особенно актуален для обладателей кудрявых волос. Внимание общественности также смогут привлечь волосы с оттенком красного вина.

Девушкам с короткими волосами стоит обратить внимание на платиновый блонд. Обладательницам более длинных волос советуют прибегнуть к окрашиванию бейбилайтс или балаяж.

Ранее NEWS.ru писал, что ношение шапок зимой не наносит вред волосам, а наоборот — спасает их, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru топ-стилист Игорь Калмыков.

Кроме того, топ-стилист отметил, что народные рецепты по уходу за волосами имеют большой эффект. Однако нужно понимать, как и при каких условиях пользоваться той или иной маской.

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