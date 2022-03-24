Лисовец заявил, что заменить западные бренды одежды пока что не получится

Заменить западные бренды одежды в России пока что не получится, сообщил стилист Владислав Лисовец изданию Lenta.ru. Тот производственный масштаб, который был у иностранных компаний, российские фирмы не заместят. На импортозамещение понадобится до полугода, считает стилист.

Пока ничто не сможет заменить западные бренды, поскольку у всех ушедших очень большой объём производства. С таким объёмом никто из наших не справится. Могут прийти какие-то азиатские и турецкие аналоги, но это тоже пока под большим вопросом. В целом сейчас российский рынок в таких количествах в один месяц или даже в полгода не сможет обеспечить рынок одеждой, — сказал Лисовец.

Он добавил, что даже русские бренды не все производятся из российских тканей и в России. Кроме того, стилист выразил сомнения, что кто-то готов вкладываться в отечественное производство, потому что иностранные компании могут вернуться.

Ранее Владислав Лисовец спрогнозировал рост цен на одежду из-за антироссийских санкций. Он порекомендовал россиянам приобрести базовые вещи для своего гардероба, но не захламлять его ненужными вещами. Лисовец напомнил, что «как бы грустно это ни звучало», россияне по-прежнему смогут носить одежду турецкого производства.