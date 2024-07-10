Стилист указал на актуальность трендов 2000-х годов Стилист Лисовец: сегодня на пике трендов мода 2000-х годов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Влад Лисовец

Сейчас на пике трендов находятся вещи, актуальные в 2000-е годы, заявил в беседе с НСН стилист и эксперт моды Влад Лисовец. Он заметил, что интересующимся модой людям стоит присмотреться к коротким майкам и шортам, а также к латексу, джинсе, босоножкам и туфлям.

Конечно, мода возвращается; все, что мы видим, уже было, за редким исключением. Примерно раз в 10–15 лет мода повторяется. Сегодня на пике трендов нулевые — очень короткие майки и шорты, латекс, джинса, босоножки и туфли. При этом спортивную обувь на лето и осень исключаем. Для самых смелых в моде также рок-н-ролл — это жесткие плечи на пиджаках, поблескивающие ткани, казаки, — перечислил Лисовец.

Звездный стилист Александр Белов также призвал выбирать летом одежду светлых оттенков. Кроме того, по его словам, популярными станут капри и другие фасоны из начала тысячелетия.

В жаркое время года стоит отдавать предпочтение оттенкам белого и бежевого, а также голубому, коралловому и другим светлым оттенкам, — добавил он.

Стилист Ольга Ким также обратила внимание на то, что в условиях жары в городе стоит носить такие ткани, как хлопок, лен и вискоза. Она предложила для носки свободные силуэты, которые могут создать воздушную прослойку.

Известный стилист Александр Рогов прежде предложил носить летом шорты-бермуды из денима. Он назвал их абсолютным трендом сезона, который можно сочетать с грубыми сапогами, тельняшками, футболками и жилетами.