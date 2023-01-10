Стилист рассказала о модных тенденциях этой зимы Трикотаж, экомех и кожа: стилист Денега рассказала о трендах зимы

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Этой зимой в моду вернулись элементы гардероба 1960-х и 1990-х годов, также трендовыми материалами остаются деним и кожа, рассказала в беседе с Lenta.ru модный эксперт Ольга Денега. По словам стилиста, главным хитом сезона стали пальто и шубы, сделанные из экомеха. Кроме того, стоит обратить внимание на трикотаж: пуловеры, свитера, платья и костюмы.

Яркие цвета и крупные аксессуары навеяны 60-ми годами, но больше всего отсылок в сегодняшней моде мы видим к 90-м. Это и популярность кожаных и джинсовых материалов, и любовь к обуви на высокой платформе. <...> Не теряют своей актуальности и теплые дубленки в разных своих вариациях. Самая незаменимая в морозный день вещь — свободный стеганый пуховик — также держит свои позиции в трендах, — поделилась советами Денега.

Дополнить образ и утеплиться можно при помощи шапок крупной вязки и объемных шарфов из пуха, а бахрома на них станет модным дизайнерским решением, добавила специалист. Чтобы не мерзнуть и обыграть образ, стилист порекомендовала сочетать с вещами из денима и кожи кардиганы и жилеты в стиле преппи.

Как рассказала Ольга Денега, спектр актуальных цветов этой зимой очень широк: от пастельных до ярких тонов, но лучше выбирать пыльно-розовые и светло-голубые оттенки из нежных цветов. Среди ярких оттенков актуальны фуксия, красный, неоновый оранжевый и изумрудный. Кроме того, в моду возвращаются анималистические принты, отметила эксперт.

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