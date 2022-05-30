Стилист рассказала о главных пляжных трендах 2022 года Стилист Жукова: летом 2022 года в моде будут как слитные, так и раздельные купальники

Фото Андрей Аркуша/Global Look Press

Наиболее значимой деталью купальников летом 2022 года стали металлические кольца, ободки и другие элементы, на которых держится купальник, заявила стилист Любовь Жукова. По ее словам, среди главных пляжных трендов сезона значатся как слитные, так и раздельные купальники, пишет «Радио 1».

Элементы сегодняшнего тренда — это металлические кольца, ободки, цепочки вокруг шеи, на которых держится купальник. Также в моде будут спортивные купальники, верх которых может быть с рукавами. Приветствуется открытая спина до самого пика. Но самый интересный вариант — это купальник, связанный крючком. Сейчас очень актуальны купальники, выполненные крючковой вязкой, — отметила Жукова.

По ее словам, сейчас в трендах кислотные оттенки и блестящие ткани. Жукова уточнила: не менее актуальны и рюши, палетки, при выборе дизайна купальника лучше выбирать принт с полоской. Более того, заверила стилист, в моде сейчас разрезы, их можно сделать в районе живота, ключиц и бедер. Стилист порекомендовала ориентироваться на особенности фигуры. При этом, резюмировала Жукова, не стоит бояться выбирать купальники с яркими цветами или большими цветочными принтами.

Ранее стилистка Марина Герман заявила, что мужская мода становится более женственной и расслабленной. Грядущим летом будет модным интересный принт и открытая обувь, а главным цветом сезона является лайм, отметила она.